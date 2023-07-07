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Muğla'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, Bodrum'da 29 göçmen yakalandı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Muğla'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Öte yandan, Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak, 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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