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Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Bitez Mahallesi açıklarında "Kerim Tekin 1" isimli fiber tekneyi durdurdu.

Teknedeki Cezayir, Filistin ve Somali uyruklu 20 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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