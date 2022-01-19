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Muğla'da 228 gram esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde evinin bir odasını özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İHA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:59
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Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesinde T.A. isimli şüphelinin evinde özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler T.A. isimli şüphelinin oturduğu evine operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN İKİ EVİNDE DE ARAMA YAPILDI

Şüpheli T.A'ya ait iki evde yapılan aramada 228 gram skunk esrar maddesi, boyları 5-110 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışık sistemleri ve oda sıcaklığını ayarlayan termometre ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.A. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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