Muğla'da 24 ayrı uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye, Seydikemer İlçelerinde yürütülen 24 ayrı operasyonda 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 2 kilo 502 gram skunk, 255 kök Kenevir, 133 gram kubar esrar, 14 gram Amfetamin, 7 adet Extacy, 5 gram kokain, 32 gram toz esrar, 144 adet Lyrica, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin TL para ve 30 gram suç geliri külçe altın ele geçirildi.