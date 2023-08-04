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Muğla'da 24 ayrı uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla genelinde sürdürdüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 ilçede operasyon düzenlendi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Muğla'da 24 ayrı uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye, Seydikemer İlçelerinde yürütülen 24 ayrı operasyonda 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 2 kilo 502 gram skunk, 255 kök Kenevir, 133 gram kubar esrar, 14 gram Amfetamin, 7 adet Extacy, 5 gram kokain, 32 gram toz esrar, 144 adet Lyrica, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin TL para ve 30 gram suç geliri külçe altın ele geçirildi.

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