Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla - Aydın karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.