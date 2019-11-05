İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.