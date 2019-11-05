Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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