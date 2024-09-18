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Muğla'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
Muğla'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ile fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

YUNAN UNSURLARCA TÜRK KARA SULARINA İTİLDİLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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