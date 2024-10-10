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  • Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Muğla'da, 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Dalaman ilçesi açıklarında da can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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