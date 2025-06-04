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Muğla'da 73 torbacı gözaltına alındı

NARKOKAPAN-MUĞLA operasyonunda 73 torbacı gözaltına alındı.

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 07:56 - Güncelleme:
Muğla'da 73 torbacı gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Muğla" operasyonunda 73 şüphelinin gözaltına alındığını 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla'da 4 gün önce operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 73 şüpheli gözaltına alınırken 43'ü tutuklandı. 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 aylık süreçte, Muğla'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi ve operasyona başladık" ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen operasyona 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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