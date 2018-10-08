Muğla'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdurdu.

Feribotta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Irak, Somali ve Filistin uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı. Feribot, içerisindeki düzensiz göçmenlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaklaşık 20 metre uzunluğundaki feribota da el konuldu.