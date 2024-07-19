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Muğla'da akılalmaz olay! Eşini iple bağlayıp darbetti

Muğla'da meydana gelen ilginç olayda iddiaya göre 50 yaşındaki Soner Başkan, 71 yaşındaki eşi Melek Başkan'ı boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbetti.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Muğla'da akılalmaz olay! Eşini iple bağlayıp darbetti
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Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Melek Başkan'ın salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

ÖNCE GÖZALTI SONRA TUTUKLAMA

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen Soner Başkan, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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