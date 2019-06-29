Muğla'da bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren (18) ile K.E. (57) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren hayatını kaybetti.

K.E, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Özveren'in cenazesinin, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.