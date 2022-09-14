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Muğla'da büyük yangın! Bölgedeki tüm ekipler seferber oldu

Muğla'nın Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın bölgede belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır." dedi.

Tavlı, kendisinin de bölgede olduğunu ve çalışmaları yerinde takip ettiğini dile getirdi.

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