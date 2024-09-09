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Güncel

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle 7 Eylül'de öğle saatlerinde çıkan yangın, gece boyunca Akük, Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan bölgeler ile Kartal Kanyonu'nun ulaşımın olmadığı noktalarında etkili oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanının yanı sıra 800 arı kovanının zarar gördüğü öğrenildi.

Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Menteşe ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Ormanlarımızı alevlerden korumak için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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