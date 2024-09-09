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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan yangın belirli noktalarda tütmeler şeklinde devam ediyor.

Yangın, gece boyunca Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan Kartal Kanyonu'nun ulaşımın olmadığı noktalarında zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi.

Gece boyunca yer ekipleri karadan ulaşabildikleri yerlere hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı kesimlerde ise gece görüşlü 2 helikopterle müdahalede bulunuldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla kanyon içindeki yanma ve tütmelere diğer hava araçlarının da katılmasıyla yoğun müdahale edilmeye başlandı.

Diğer alanlardaki alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

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