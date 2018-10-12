Muğla'da depoda havai fişek patladı: 1 yaralı

Kadıkalesi Mahallesi'ndeki bir sitenin deposunda bulunan havai fişekler, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada elinden yaralanan Umut Gökçenoğlu, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.