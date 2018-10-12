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Muğla'da depoda havai fişek patladı: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin deposundaki havai fişeklerin patlaması sonucu, 1 kişi yaralandı.

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Kadıkalesi Mahallesi'ndeki bir sitenin deposunda bulunan havai fişekler, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada elinden yaralanan Umut Gökçenoğlu, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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