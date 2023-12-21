Muğla'da dolandırıcılık operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sahte hesaplar üzerinden cinsel içerikli görüntüler gönderip daha sonra avukat olduklarını iddia eden şüphelilerin, "Görüştüğünüz kişiler çocuk yaşta, ailenin şikayetçi olmasını istemiyorsanız, para göndermelisiniz" şeklinde tehdit ettiğini belirledi.

Bu kapsamda birçok vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, kamera, banka ve sosyal medya incelemesinin ardından Menteşe ilçesinde E.K. ile Ortaca ilçesinde S.İ. ve H.K.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.