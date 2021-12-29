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Muğla'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 18:44 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:44
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Bodrum'da sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Sağanak nedeniyle özellikle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kent merkezi başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde ana yol ve sokak aralarında su birikintileri oluşuyor.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor. İlçede zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geliyor.

Yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybedip yerini fırtınaya bırakması bekleniyor.

Marmaris ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallesinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.

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