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Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:10 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:10
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Selimiye-Milas kara yolunda ters yönde ilerleyen Azat Kahraman'ın (20) kullandığı 09 TD 535 plakalı otomobil, Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda sıkışan ve yaralı oldukları belirlenen Kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Kolukırık, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Azat Kahraman tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yol, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

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