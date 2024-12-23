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Muğla'da feci kaza: Karı koca öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Muğla'da feci kaza: Karı koca öldü
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Semir K. (57) idaresindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Ceylan Mahallesi'nde, Şükrü Öncü (64) yönetimindeki 48 PP 325 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü'nün (73) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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