Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki boş araziye kaçak dökülen hafriyat toprağında eski dönemlere ait sütun parçası gören belediye personeli, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden müze ekibi, eserin MS 3. yüzyıla ait, bir örneği de Bodrum Kalesi'nde bulunan, Roma döneminde önemli yapılarda kullanılmış kompozit sütun başlığı olduğunu tespit etti.

Sütun başlığı, belediye ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine götürüldü.