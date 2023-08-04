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Muğla'da iki aracın çaptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Muğla'da iki aracın çaptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Ferdi Yıldız idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi ile Ramazan Karadağ Sokağı'nın kesiştiği noktadaki kavşakta, Şeyma Adıkti'nin kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrularak düşen motosiklete daha sonra plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir kamyonet vurdu.

Olayda motosikletteki Şeyma Adıkti ile Ayşe Akçin ve otomobil sürücüsü Yıldız yaralandı.

Adıkti, Akçin ve Yıldız kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Akçin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıkti'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yıldız ise hastanedeki tedavisi sonrası polislerce gözaltına alındı.

Kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü kayıtlarında, otomobille çarpışması sonrası savrularak düşen motosiklete yoldan geçen bir kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

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