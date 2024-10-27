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Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Koçali A'nın (30) kullandığı 48 ASL 886 plakalı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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