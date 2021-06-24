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Muğla'da kaçakçılık operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 143 tarihi sikke ele geçirildi.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:47
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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, içerisinde tarihi eser olduğu istihbaratı aldığı bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ele geçirilen sikkelerle Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adının yazıldığı görüldü.

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