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  • Muğla'da kaza: 1 çocuk öldü, 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı
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Muğla'da kaza: 1 çocuk öldü, 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Muğla'da kaza: 1 çocuk öldü, 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı
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Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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