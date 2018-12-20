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Muğla'da klimaya giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Marmaris'te bir evde klimanın içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi'nde, Haluk Şahinoğlu'nun evinde klimaya yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekibi, yılanın klimadaki yerini tespit etti.
 
Bir klima ustasının da katıldığı 1,5 saatlik çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.
 
Şahinoğlu, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.
 
Boz engerek yılanı olduğu belirtilen yılan, itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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