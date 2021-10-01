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Muğla'da korkutan gemi kazası: Binlerce balık telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kuru yük gemisinin, balık üretim çiftliğinin havuzlarına çarpması sonucu binlerce balık kafesten kaçtı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 23:15 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:15
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Milas'ın kırsal mahallelerindeki ocaklardan çıkarılan feldspat madeninin yurt dışına ihracının yapıldığı Güllük Limanı'na yanaşmak isteyen bir kuru yük gemisi, körfezde konuşlu balık üretim çiftliğindeki havuzlara çarptı.

Çarpma sonucu havuzların yırtılmasıyla binlerce balık Güllük Körfezi'ne kaçtı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, kazanın yaşandığı balık üretim çiftliğinde inceleme başlattı.

Öte yandan, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

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