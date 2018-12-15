Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- AA
Paşalı Mahallesi Kocaahmetler mevkisinde, Hasan Kıvrak idaresindeki 48 HM 713 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Şaban Hıra'nın bulunduğu 48 FA 882 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hareket eden traktör, bu sırada sürücü Şaban Hıra ile konuşan yaya Durmuş Aykurt'u (68) ezdi.
Durmuş Aykurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Kıvrak ile Hıra, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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