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Muğla'da ormalık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü

Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
 
Karaköy Mahallesi Kısık mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisi müdahale etti.
 
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.
 
Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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