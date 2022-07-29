Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bir otele sıçradı. Cep telefonu ile o anları kaydeden bir vatandaşın 'Otelimiz yanıyor' diyerek ağladığı görüldü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

"BAZI BİNALAR YANGINDAN ETKİLENDİ"

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.