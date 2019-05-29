Muğla'da korkutan orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.
- AA
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz, 100 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.