Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
- AA
Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ile müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.
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