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Muğla'da ormanlık alanda yangın: Müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA24 Ağustos 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:40
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Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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