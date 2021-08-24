Muğla'da ormanlık alanda yangın: Müdahale ediliyor

<p>Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/24/25412746.jpg'/><p>Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/24/25412747.jpg'/><p>Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/24/25412303.jpg'/>