Muğla'da ormanlık alanda yangın: Müdahale ediliyor

AA 24 Ağustos 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:40

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.