14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7692
  • 6,355
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini kayalıklarda buldu.

Modzmanashvili'nin cesedi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metreden yukarı taşınarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA