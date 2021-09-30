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Muğla'da peş peşe iki deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ilk depremin şiddeti 4,3 olarak açıklanırken, ikinci depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak açıklandı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 01:49 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 01:52
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İkinci deprem

4,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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