Muğla'da peş peşe iki deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
İkinci deprem
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.12 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.09.2021, 01:22:19 TSİ
Enlem : 36.5230 N
Boylam : 27.2615 E
Derinlik : 5.51 km
Detay : https://t.co/piuZi59u2T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2021
Büyüklük : 4.1 (ML)
Yer : Ege Denizi, 25.22 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.09.2021, 01:23:00 TSİ
Enlem : 36.5201 N
Boylam : 27.1688 E
Derinlik : 7.35 km
Detay : https://t.co/BQsW4mwbPz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi