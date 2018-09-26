Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerinde kırsalda bulanan sığınak imha edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İl merkezi Yörecik köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak bilgisi üzerine 21-22 Eylül'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat unsurlarıyla arazide arama tarama faaliyetleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Tespit edilen sığınağa yönelik yapılan operasyonda, sığınağın boş olduğu anlaşılmış, geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kentte halkın huzuru, devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.