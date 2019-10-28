Muğla'da silahlı saldırı: 1 ölü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
- AA
Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde spor salonu işleten Riyad Reşat Özkan (26), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Eşkali belirlenen şüphelinin, olay yerinden otomobille kaçtığı tespit edildi.
İlçeye bir süre önce Erzurum'dan geldiği öğrenilen Özkan'ın kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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