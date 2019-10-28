22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7344
  • 6,3624
  • 277.353
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da silahlı saldırı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde spor salonu işleten Riyad Reşat Özkan (26), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Eşkali belirlenen şüphelinin, olay yerinden otomobille kaçtığı tespit edildi.

İlçeye bir süre önce Erzurum'dan geldiği öğrenilen Özkan'ın kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

MSB duyurdu: Rasulayn'da 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: Rasulayn'da 1 askerimiz şehit oldu

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!

'2020'de Ay'a bir sonraki yıl da Mars'a gideceğiz'

'2020'de Ay'a bir sonraki yıl da Mars'a gideceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Heykelleri trolleyen insanların ilginç fotoğrafları

Heykelleri trolleyen insanların ilginç fotoğrafları

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Türk Kahvesi hakkında az bilinen gerçekler

Türk Kahvesi hakkında az bilinen gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA