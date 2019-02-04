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Muğla'da sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da sürüyor.

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İlçede iki sokak köpeğinin saldırısı sonucu vücudunda derin yaralar  oluşan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki 112 Acil  Sağlık ekiplerince, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" adlı tam  donanımlı deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine nakledildi.
 
Hastanede müdahale edilen Ağa, yaklaşık 4 saat süren plastik cerrahi  operasyonu geçirdi. Baba Mesut Ağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çok büyük  badire atlattığını söyledi. Ağa, "Oğlumun boynunda, suratında, kolunda ve sırtında çok derin  yaralar mevcut. Bu mağduriyeti kimsenin çocuğunun yaşamasını istemiyorum. Allah  kimseye böyle acı göstermesin." dedi.
 
'HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM'
 
Yasaklı köpeklerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınması  gerektiğine işaret eden Ağa, şöyle konuştu: 
 
"Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Çocuğumun şu an için çok şükür hayati  tehlikesi yok ancak tetkikleri devam ediyor. Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar  başladı ama bu durumda en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın  psikolojik bir süreci olacak. Bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna  yeterli bir aile değiliz. Buna gücümüz nasıl yetecek, nasıl üstesinden geleceğiz  bilemiyoruz."
 
Çocuğunu köpeklerden kendi çabalarıyla güçlükle kurtardığını  vurgulayan Ağa, "Çok büyük psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Atlatması çok zor  olacak. O anı hatırlamak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı. Ahmet Kürşat Ağa (12), dün Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin  önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Mahallede çığlık seslerini  duyan vatandaşlar ve babasının yardımıyla kurtarılan Ağa, hastaneye  kaldırılmıştı.

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