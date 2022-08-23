İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,063
  • EURO
    18,0267
  • ALTIN
    1007.82
  • BIST100
    3062.49
Güncel

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA23 Ağustos 2022 Salı 00:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Hüsamettin A. (56) idaresindeki 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkisinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte R. (28) yönetimindeki EF 028 AV plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Bilal K. (30) ve Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.