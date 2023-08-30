İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7484
  • EURO
    29,2455
  • ALTIN
    1671.98
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da uyuşturucu madde operasyonu: 60 gözaltı 7 tutuklama
Güncel

Muğla'da uyuşturucu madde operasyonu: 60 gözaltı 7 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda 6 günde 60 şüpheli yakalandı.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Muğla'da uyuşturucu madde operasyonu: 60 gözaltı 7 tutuklama
ABONE OL

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 47 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda adli makama çıkarılan 60 şüpheli şahıstan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo 711 gram esrar, 281,37 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 adet sentetik ecza, 12 parça A4 sentetik kannabinoid, 83 adet ecstasy, 2540 TL,430 Euro,60 Paund suçtan elde edilen para, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

  • uyuşturucu operasyonu
  • şüpheli yakalama
  • Muğla polisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.