Muğla'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 şüpheliye gözaltı

Yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen 398 gram metamfetamin, 520 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 204 adet extacy hap, 2 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet sigara sarılmış esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet Aselsan el telsizi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek ve 48 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 15 tabanca fişeği ve 97 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet altın sanal para, 6 bin 200 euro, 920 paund, 67.bin 800 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adli işlemlere başlandığı bildirildi.