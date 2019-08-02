Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinde liste başında yer alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Muğla’nın içler acısı durumu vatandaşları isyan ettirdi. Tüm gözler CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e çevrildi. 2013 yılından bu yana hiçbir yatırım yapılmayan ve kapasitesinin misliyle fazlasıyla hizmet verdirilen Muğla’daki atık su tesisi iflas etti. Şehrin talebini karşılayamaz hale gelen tesisin, evsel atık ve deterjan içeren pis suyu, arıtmadan körfeze gönderiliyor.

BÖLGEDE HASTALIK RİSKİ ARTTI

Temizlenmeden denize karışan kirli su, milyonlarca vatandaşın sağlığı için tehlike alarmı veriyor. Yaşanan ‘alg patlaması’ yani körfezdeki suyun renginin değişimi endişeyi katbekat artırıyor. Tehlikenin boyutuna dikkat çeken uzmanlar, pis su nedeniyle oluşan kötü kokunun, tatil cenneti Fethiye’yi de kısa süre içinde etkisi altına alacağına dikkat çekti. Gerekli önlemlerin alınmamasının ardından, son yıllarda kirliliğin en üst seviyeye yükseldiği Fethiye’nin dünyaca meşhur plajlarında deniz suyu kalitesi “kötü” kategorisine girdi. Her geçen gün büyüyen çevre felaketi bölgedeki vatandaşları ve turizmcileri çileden çıkardı.

VATANDAŞLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bölge halkı, CHP’li Muğla Belediyesi’ne ve Başkan Gürün’e isyan etti. Dört dönemdir Muğla’yı yönetmesine rağmen en ufak bir katkı sağlayamayan Gürün’e tepki gösteren vatandaşlar, ‘Adeta turizmi baltalamaya çalışıyor’ dedi. 20 yılda şehre tek bir çivi bile çakmadığı için eleştirilerin odağındaki CHP’li başkana istifa çağrısı yapıldı. Yaşanan bu çevre felaketinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Gürün daha önce 2 milyon liralık ‘makam aracıyla’ ülkenin gündemine gelmişti.

UTANMADAN YALAN SÖYLEDİ

Muğlalıların ve bölge halkının, yaşanan çevre felaketini izlemekle yetindiği için eleştirdiği CHP’li Başkan Osman Gürün, yaptığı açıklamalarıyla tepkilerin bir kat daha artmasına neden oldu. Skandal bahanelerin arkasına sığınan Gürün, kirliliğin ‘tarımsal ilaçlama’ nedeniyle yaşandığını ileri sürdü. Bilimsel olarak imkânsızı savunan CHP’li başkanın sözlerini uzmanlar da yaptıkları açıklamalarla çürüttü. Bile bile yalan söyleyen Gürün herkese “Pişkinliğin bu kadarı” dedirtti.