Muğla'da yamaç paraşütü pilotu denize düştü

Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde, Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi.

Ölüdeniz'deki bin 700 metrelik Babadağ'a yamaç paraşütü yapmak için gelen ve kimliği öğrenilemeyen turist, gökyüzünde 15-20 dakika kaldıktan sonra inişe geçti. Bu sırada paraşütün kontrolünü kaybeden ve yedek paraşütünü açan turist, 100 metre yükseklikten süzülerek denize düştü.

Sahilde bekleyen kurtarma ekiplerinin karaya çıkardığı turistin, sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.