Muğla'da yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Muğla-Aydın kara yolundaki uygulama sırasında yakaladığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.