İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,631
  • EURO
    25,5076
  • ALTIN
    1484.66
  • BIST100
    5441.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı
Güncel

Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı

Muğla ve ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu 28 orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

13 Haziran 2023 Salı 15:22 - Güncelleme:
Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı
ABONE OL

Orman Bölge Müdürlüğü, yaz yağmurlarıyla yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, bölgede zaman zaman etkili olan yağışlar nedeniyle son 3 haftalık dönemde çıkan 28 yıldırım yangınının söndürüldüğü vurgulandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım kaynaklı yangınların genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlar olduğunu hatırlattı.

Karabulut, şunları kaydetti:

"Yıldırım kaynaklı yangınlar tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahalede bulunur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.