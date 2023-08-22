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  • Muğla'daki orman yangınının faili jandarmanın 79 saatlik görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandı
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Muğla'daki orman yangınının faili jandarmanın 79 saatlik görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandı

Muğla'da 160 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, jandarma ekibinin 79 saat görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandığı öğrenildi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 15:09 - Güncelleme:
Muğla'daki orman yangınının faili jandarmanın 79 saatlik görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandı
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Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.D'nin yakalanması için jandarma ekibi titiz bir çalışma yürüttü.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre, JASAT ekibi, yanan alanda bulduğu hafif şiddette patlayıcı bulunan bir torpil parçasını incelemeye aldı.

Bölgedeki 17 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından 79 saatlik görüntüyü ve yangının çıktığı güzergahı kullanan 432 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin yangın esnasında kullandığı aracı tespit etti. Plakası belirlenen araçtan kimliği de tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede de yangın sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramada ise çamaşır makinesine gizlenen çok sayıda patlamamış torpil, maske, av tüfeği ve evin bahçesinde deneme amacıyla patlatılmış çok sayıda torpil parçası bulundu.

Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda 14 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü. Yangında 160 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangına ilişkin Milas Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada jandarma ekibince gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmıştı.

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