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Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı.' dedi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 13:15 - Güncelleme:
Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama
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Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milas ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınların ise sürdüğünü, havadan ve karadan müdahale edildiğini ifade eden Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." diye konuştu.

Yangınlara müdahalenin yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Tunç, "Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz." ifadelerini kullandı.

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