İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Güncel

Muğla'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Muğla'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
ABONE OL

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.