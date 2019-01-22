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Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 

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