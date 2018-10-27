Muğla'nın Datça ilçesinde lastik botları su alan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik bot su alan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- AA
Devriye görevindeki sahil güvenlik ekipleri, Emecik açıklarında "imdat" çağrısı duydu.
Bölgeye ulaşan ekipler, su almaya başlayan lastik bottaki Filistin ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna çıkardı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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